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      "Хочу побачити їх на власні очі": Денісова вимагатиме зустрічі із полоненими у РФ моряками

      24 Читать новость на русском
      Людмила Денісова
      Людмила Денісова / Фото з вільних джерел

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова провела зустріч із сім'ями полонених у Росії українських моряків. Наступного тижня правозахисниця збирається зустрітися зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, а також – головою Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайлом Федотовим і директором ФСБ РФ Олександром Бортніковим.

      Про це сама уповноважена ВР з прав людини написала на своїй Facebook-сторінці.

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      Завершилася зустріч із рідними українських військовополонених моряків. Разом із робочою групою Міністерства оборони України, представниками органів державної влади, координатором групи адвокатів, ми донесли до родичів наших хлопців інформацію про усі заходи, які ми вживаємо для повернення моряків додому. Обговорили стратегію подальшої роботи і відповіли на питання рідних,
      – зазначила правозахисниця.

      За словами Денісової, вона фактично щодня спілкується зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, оскільки намагається отримати усю інформацію про умови утримання і стан українських бранців.

      "Наступного тижня планую виїхати до Москви та провести зустрічі з Тетяною Москальковою, Михайлом Федотовим, а також з директором ФСБ РФ Олександром Бортніковим. Під час зустрічі з директором ФСБ буду наполягати на наданні мені дозволу на відвідання військовополонених. Хочу на власні очі побачити їх та поспілкуватися", – додала Людмила Денісова.

      Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що питання звільнення захоплених українських моряків для Кремля – це технологічна гра на тлі майбутніх виборів в Україні. До неї Кремль захоче задіяти не лише моряків, але й інших незаконно ув'язнених українців.

      Чому Росія захопила українські кораблі і взяла в полон моряків? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ та продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група українських кораблів усе ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Людмила Денісова Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Заручники
      Джерело: 24 Канал
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