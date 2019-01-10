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      "Мають бути негайно звільнені": ЄС озвучив Росії вимоги через в'язнів Кремля

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      Євросоюз вимагає від РФ негайного звільнення українських заручників
      Євросоюз вимагає від РФ негайного звільнення українських заручників / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз закликає Російську Федерацію негайно звільнити незаконно ув'язненого українця Павла Гриба, кримськотатарського активіста Едема Бекірова, захоплених біля Керченської протоки 24 українських моряків та інших політв'язнів.

      Про це речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич анписала у своїй заяві.

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      Вонанагадала, що українця Павла Гриба 24 серпня 2017 року викрали з території Білорусі та заарештували в Росії без жодних чітких обвинувачень.

      Європейський Союз очікує, що його негайно звільнять та забезпечать доступ до спеціального медичного догляду, якого він потребує. Українські лікарі мають бути допущені, щоб оглянути його, поки його утримують під вартою, як цього вимагає нещодавній судовий припис Європейського суду з прав людини,
      – мовиться у повідомленні.

      Косьянчич також зазначила, що кримськотатарський активіст Едем Бекіров потребує щоденної медичної допомоги через стан здоров'я. Його затримали 12 грудня 2018 року при в'їзді в окупований Росією Крим.

      "Євросоюз знову повторює, що усі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові та у Росії і члени екіпажу суден, захоплених Росією 25 листопада, мають бути негайно звільнені", – додала вона.

      У ЄС наголошують, що міжнародні спостерігачі з прав людини повинні отримати повний, вільний та безперешкодний доступ на окупований Кримський півострів.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини та незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції та управління у регіоні.

      Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського та Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники Конфлікт в Азовському морі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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