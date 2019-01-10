"Должны быть немедленно освобождены": ЕС озвучил России требования относительно узников Кремля

Евросоюз призывает Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно задержанного украинца Павла Гриба, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, захваченных возле Керченского пролива 24 украинских моряков и других политзаключенных.

Об этом пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич анписала в своем заявлении.

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Она напомнила, что украинца Павла Гриба 24 августа 2017 года похитили с территории Беларуси и арестовали в России без четких обвинений.

Европейский Союз ожидает, что его немедленно освоюодят и обеспечат доступ к специальному медицинскому уходу, в котором он нуждается. Украинские врачи должны быть допущены, чтобы осмотреть его, пока он содержится под стражей, как этого требует недавнее судебное предписание Европейского суда по правам человека,

– говорится в сообщении.

Косьянчич также отметила, что крымскотатарский активист Эдем Бекиров нуждается в ежедневной медицинской помощи по состоянию здоровья. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым.

"Евросоюз вновь повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены", – добавила она.

В ЕС отмечают, что международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на оккупированный Крымский полуостров.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовали 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыму нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.



Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.