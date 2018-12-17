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      Генассамблея ООН приняла резолюцию против милитаризации Россией Крыма

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      Резолюцию против милитаризации Россией Крыма поддержали в ООН
      Резолюцию против милитаризации Россией Крыма поддержали в ООН / Фото из открытых источников

      Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

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      В тексте документа говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины". В пятом пункте содержится осуждение России за строительство моста через Керченский пролив.

      Впервые резолюция ООН отмечает, что оккупировав Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.

      Генеральная ассамблея – напоминает, что временная оккупация Крыма, как и угроза или применение силы Российской Федерацией против территориальной целостности или политической независимости Украины, нарушение обязательств по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештским меморандумом) от 5 декабря 1994 года, в котором, среди прочего, было подтверждено преданность уважении к независимости, суверенитет и существующих границ Украины,
      – говорится в тексте резолюции.

      Также резолюция призывает Россию, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории.

      Напомним, недавно США и Канада обсудили общий ответ на захват Россией украинских кораблей. Руководители внешнеполитических и оборонных ведомств государств намерены взаимодействовать на международной арене для эффективного давления на Кремль.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Генассамблея ООН ООН Конфликт в Азовском море Новости России
      Источник: 24 Канал
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