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      Украинские моряки в плену РФ: пленников будут защищать 34 адвоката

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      Людмила Денисова и часть адвокатов пленных в РФ моряков
      Людмила Денисова и часть адвокатов пленных в РФ моряков / 24 канал

      Пленных украинских моряков на суде в России будут защищать 34 адвоката. Часть из них – крымские правозащитники, остальные – московские.

      Об этом заявила украинский омбудсвумен Людмила Денисова на пресс-конференции.

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      Так, Денисова заявила, что главная стратегия защиты – следовать международному праву. Кроме того, она добавила, что уже все 24 захваченные в плен моряки сказали, что они военнопленные.

      Все расходы по защите военных возьмет на себя украинское государство.

      Координатор группы защитников украинских моряков Николай Полозов, в свою очередь, сообщил, что до конца года адвокаты должны встретиться со всеми своими подзащитными. А в суде сами пленники будут настаивать на статусе военнопленных.

      Денісова адвокати моряки

      Денисова с частью адвокатов, которые защищают пленных в России военных моряков

      По его словам, такой статус арестованных не признает только Россия, которая, считает адвокат, намерена устроить показательный процесс против военных Украины, утверждая, что они нарушили российскую границу.

      Также, по его мнению, есть высокая вероятность того, что в январе 2019 года следствие и мера пресечения украинцам будут продолжены.

      В интересах моряков адвокаты отказались озвучивать полную стратегию защиты. Однако отметили, что исходя из координат обстрела украинских кораблей, можно сделать вывод о том, что российские военные не имели права осуществлять их захват и открывать огонь.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ заложники
      Источник: 24 Канал
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