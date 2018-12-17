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      Українські моряки в полоні РФ: бранців захищатимуть 34 адвокати

      77 Читать новость на русском
      Людмила Денісова та частина адвокатів полонених у РФ моряків
      Людмила Денісова та частина адвокатів полонених у РФ моряків / 24 канал

      Полонених українських моряків на суді у Росії захищатимуть 34 адвокати. Частина із них – кримські правозахисники, решта – московські.

      Про це заявила українська омбудсвумен Людмила Денісова на прес-конференції.

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      Так, Денісова заявила, що головна стратегія захисту – слідувати міжнародному праву. Окрім того, вона додала, що вже всі 24 захоплені у полон моряки сказали, що вони військовополонені.

      Всі витрати по захисту військових візьме на себе українська держава.

      Координатор групи захисників українських моряків Микола Полозов, своєю чергою,  повідомив, що до кінця року адвокати повинні зустрітися з усіма своїми підзахисними. А у суді самі бранці наполягатимуть на статусі військовополонених.

      Денісова адвокати моряки
      Денісова із частиною адвокатів, які захищають полонених у Росії військових моряків

      За його словами, такий статус заарештованих не визнає лише Росія, яка, вважає адвокат, має намір влаштувати показовий процес проти військових України, стверджуючи, що вони порушили російський кордон.

      Також, на його думку, є висока імовірність того, що в січні 2019 року слідство і запобіжний захід українцям будуть продовжені.

      В інтересах моряків адвокати відмовилися озвучувати повну стратегію захисту. Проте наголосили, що виходячи з координат обстрілу українських кораблів, можна зробити висновок про те, що російські військові не мали права здійснювати їх захоплення і відкривати вогонь.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ заручники
      Джерело: 24 Канал
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