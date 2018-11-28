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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      В Україні офіційно почав діяти воєнний стан

      2062 Читать новость на русском
      Воєнний стан в Україні офіційно почав діяти
      Воєнний стан в Україні офіційно почав діяти / Фото з відкритих джерел

      У "Голосі України" опублікували закон № 2630-VIII про затвердження указу Президента України Петра Порошенка №393 про введення режиму воєнного стану на 30 днів з 14:00 26 листопада. З цього моменту він офіційно почав діяти в Україні.

      Увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану: відповідне рішення підтримали 276 депутатів. 

      Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців

      Вранці 28 литопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект №9338 про затвердження Указу Президента України №393 "Про введення воєнного стану в Україні".

      Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.

      Останнім пунктом стало опублікування указу в "Голосі України". З моменту його оприлюднення офіційно почався воєнний стан, який триватиме 30 діб – від 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня. 


      Указ Порошенка про введення воєнного стану в Україні

      Воєнний стан буде діяти на території 10-ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.


      Де запроваджено військовий стан: карта

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. 

      Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси. Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

       

       

      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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