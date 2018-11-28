Воєнний стан в Україні: Парубій підписав відповідний закон – тепер слово за Порошенком

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект №9338 від 26 листопада про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Відповідна інформація з’явилася на сайті українського парламенту.

Як видно з оприлюднених даних Парубій підписав проект закону та направив його на підпис президенту.

Після того, як документ підпише гарант (за інформацією "Громадського", президент має це зробити цього ж дня, 28 листопада), його мають оприлюднити урядові видання. І вже тоді у 10 областях України офіційно запрацює режим воєнного стану.

Відповідно до Указу Порошенка, воєнний стан в Україні розпочався о 14:00 26 листопада та триватиме 30 діб — до 14:00 26 грудня.