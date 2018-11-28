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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан в Україні: Парубій підписав відповідний закон – тепер слово за Порошенком

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      Воєнний стан в Україні: Парубій підписав відповідний закон – тепер слово за Порошенком
      / 24 канал

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект №9338 від 26 листопада про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

      Відповідна інформація з’явилася на сайті українського парламенту.

      Як видно з оприлюднених даних Парубій підписав проект закону та направив його на підпис президенту.

      Парубій, закон, воєнний стан, Україна, документ, підпис

      Після того, як документ підпише гарант (за інформацією "Громадського", президент має це зробити цього ж дня, 28 листопада), його мають оприлюднити урядові видання. І вже тоді у 10 областях України офіційно запрацює режим воєнного стану.

      Відповідно до Указу Порошенка, воєнний стан в Україні розпочався о 14:00 26 листопада та триватиме 30 діб — до 14:00 26 грудня.

      Теги: Законодавство Воєнний стан в Україні Верховна Рада Андрій Парубій Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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