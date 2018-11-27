Яка різниця між воєнним станом, військовими діями і станом війни: пояснення експерта

Про основні завдання воєнного стану та чому його не варто плутати зі станом війни – у прямому ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, блогер Олександр Сурков.

– Воєнний стан це, в першу чергу, зменшення часу реакції на ситуацію. Військові наразі і так на "воєнному стані". Я сам офіцер оперативного резерву, я все це добре знаю та розумію. Ми воюємо. Тобто ті, хто з цим пов'язані, і так перебувають у такому положенні. Тобто армію це не зачепить.

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– Що стосується цивільного населення, як я вже сказав, це механізм реакції на ситуацію. Ці механізми вмикаються тільки на тій території і там, де починається війна, де починаються військові дії. Людей дезінформують. Особливо депутати, зважаючи на те, що вони вчора (26 листопада на засіданні щодо ухвалення законопроекту про воєнний стан – 24 канал) влаштували. Депутати не розуміють різниці між воєнними станом, військовими діями та станом війни з державою. Це цілком різні поняття.

– Військові дії в нас йдуть, оголошеної війни в нас немає. Оголошена війна – це цілком інший механізм. Це всезагальна мобілізація, це дуже серйозна річ. Це можде дійти тільки до тих областей, де буде пряме вторгнення.

– І найголовніше, про що ніхто не говорить. Коли з Харкова проїжджаєш місто Ізюм і відомий блок-пост, з 2014 року і по сьогодні, ти потрапляєш в зону, де є реальний воєнний стан. Чим ближче до лінії розмежування, тим воно більше відчувається. По закону про АТО, потім по закону про ООС, реквізували авто для потреба армії, військові заселялись в будинки, де це було потрібно для того, щоб організувати там пункти тимчасової дислокації в зонах, що прострілювались. Тобто обмеження прав, які передбачає воєнний стан, на сьогодні вже відпрацьовані протягом 5 років.

Нагадаємо, із 9:00 ранку, 28 листопада, указом Верховного Головнокомандувача запроваджено воєнний стан, діятиме він протягом 30 днів у 10 областях України – тих, що дотичні до кордонів України з Росією, Білоруссю, Молдовою та з анексованим Кримом: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.