Як запровадження воєнного стану вплине на ситуацію в Україні

Ймовірне запровадження воєнного стану не означає, що Україна буде проводити якісь наступальні дії на Донбасі, а президентські та парламентські вибори, заплановані на 2019-й рік, не будуть скасовані. Також не буде порушена робота банківської системи.

Про це йшлося під час засідання Ради національної безпеки України у ніч проти 26 листопада.

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Як розповів Президент України Петро Порошенко, оголошення воєнного стану не означає зміну положення українських захисників на Донбасі.

Запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде проводити виключно щодо оборони своєї території, з захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Але ми маємо бути напоготові для того, щоб не допустити сценарію, який Росія практикувала в інших державах,

– наголосив Порошенко.

Голова Національного банку Яків Смолій пояснив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

"Рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення і офіси будуть працювати у звичайному режимі. Рішення не вплинуть на роботу банків", – підкреслив Смолій.

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Водночас, голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив про те, що прикордонники планують перейти на посилений режим охорони кордону через агресію Росії в Азовському морі. Він також запропонував обмежити в'їзд до України для деяких категорій росіян.

Пропоную для деяких громадян Російської Федерації все-таки обмежити в'їзд на територію України,

– заявив Цигикал.

За словами очільника Держприкордонслужби, для українців у пунктах пропуску жодних обмежень не буде.

У свою чергу Президент Петро Порошенко заявив, що підтримує таку ініціативу.

"Дійте в межах свої повноважень, я, як Президент, як верховний головнокомандувач готовий підтримати будь-які ваші ініціативи", – сказав глава держави.

Що потрібно знати про воєнний стан в Україні: відео

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.