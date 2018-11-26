Вероятное введение военного положения не означает, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия на Донбассе, а президентские и парламентские выборы, запланированные на 2019-й год, не будут отменены. Также не будет нарушена работа банковской системы.

Об этом шла речь во время заседания Совета национальной безопасности Украины в ночь на 26 ноября.

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Как рассказал Президент Украины Петр Порошенко, объявление военного положения не означает изменение положения украинских защитников на Донбассе.

Введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия. Украина будет проводить исключительно относительно обороны своей территории, по защите и безопасности своих граждан. Также это не означает изменение положения на линии соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на других участках. Но мы должны быть начеку для того, чтобы не допустить сценария, который Россия практиковала в других государствах,

– подчеркнул Порошенко.

Глава Национального банка Яков Смолий пояснил, что в случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

"Решения, которые будут приняты, никаким образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияют на работу банков", – подчеркнул Смолий.

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В то же время, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о том, что пограничники планируют перейти на усиленный режим охраны границы из-за агрессии России в Азовском море. Он также предложил ограничить въезд в Украину для некоторых категорий россиян.

Предлагаю для некоторых граждан Российской Федерации все-таки ограничить въезд на территорию Украины,

– заявил Цигикал.

По словам главы Госпогранслужбы, для украинцев в пунктах пропуска никаких ограничений не будет.

В свою очередь Президент Петр Порошенко заявил, что поддерживает такую инициативу.

"Действуйте в рамках своих полномочий, я, как Президент, как верховный главнокомандующий готов поддержать любые ваши инициативы", – сказал глава государства.

Что нужно знать о военном положении в Украине: видео

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблях.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека и гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.