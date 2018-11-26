Объявление военного положения не принесет мгновенного краха курса гривны и банковской системы. Поэтому паниковать не стоит.

Такое мнение 24 каналу высказал финансовый аналитик Виталий Шапран.

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По его словам, банковская система будет работать в обычном режиме. Для "особого положения" должны быть причины – масштабные военные действия, пока они отсутствуют. И, как отметил Президент Порошенко, введение военного положения не означает войну.

Конечно, завтра вы можете купить доллары по 28,5 или по 29 ящик тушенки. Но я бы советовал сохранять спокойствие, военное положение – это еще не война, а только определенный правовой режим. Кроме вас самих, запасам тушенки и прочности гривны ничего не угрожает,

– отметил эксперт.

Он уточнил относительно транша от Международного валютного фонда: формально в МВФ нет запретов на кредитование стран в которых объявлено военное положение. На практике считается, что МВФ не должен финансировать войну, но Украине это не грозит, поскольку мы меняем программу EFF на stand by, которая не предусматривает, что кредит фонда может попадать в бюджет страны.

Весь stand by идет в золотовалютные резервы НБУ не имеет никакого отношения к доходам госбюджета, наоборот, этот кредит еще нужно обслуживать. Поэтому через ОП в Украине максимум что может быть в отношениях с Фондом – могут перенести рассмотрение вопроса относительно Украины на Совете директоров с ноября на декабрь, но я думаю, что они даже этого делать не будут,

– пояснил Шапран.

Поэтому важно дождаться решения Верховной Рады об объявлении военного положения. Но паниковать не стоит в любом случае, потому что даже если ВР утвердит это состояние, то имеет возможность отклонить ряд ограничений на права граждан.

Напомним, после захвата российскими военно-морскими силами трех украинских военных судов, Совет национальной безопасности и президент Порошенко предлагают ввести военное положение в Украине. 26 ноября в 16:00 состоится экстренное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят этот вопрос.