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      Опубликовали указ Порошенко о введении военного положения в Украине

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      Указ о введении военного положения в Украине 2018 - текст указа Порошенко
      Указ о введении военного положения в Украине 2018 - текст указа Порошенко / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по обеспечению суверенитета и введению военного положения в стране.

      Об этом говорится в указе Президента, сообщает сайт главы государства.

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      Согласно документу, военное положение вводится c 14:00 26 ноября сроком на 60 суток, до 14:00 25 января 2019 года.

      Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине",
      – говорится в сообщении.

      Решение СНБО содержит 12 пунктов из них последний – тайный.

      Ответственным за выполнение этого решения будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

      Указ Порошенко вступает в силу сегодня, 26 ноября.

      Также глава государства внес в Верховную Раду законопроект о введении военного положения в Украине. Парламент должен утвердить проект закона на внеочередном заседании в 16:00.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Петр Порошенко Законодательство СНБО
      Источник: 24 Канал
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