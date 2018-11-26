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      Опублікували указ Порошенка про запровадження воєнного стану в Україні

      29985 Читать новость на русском
      Оприлюднили указ Порошенка про запровадження воєнного стану
      Оприлюднили указ Порошенка про запровадження воєнного стану / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо забезпечення суверенітету та введеня воєнного стану в країні.

      Про це йдеться в указі Президента, повідомляє сайт глави держави.

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      Згідно з документом, воєнний стан вводиться від 14:00 26 листопада строком на 60 діб до 14:00 25 січня 2019 року.

      Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні",
      – йдеться у повідомленні.

      Рішення РНБО містить 12 пунктів з них останній – таємно.

      Відповідальним за виконання цього рішення буде секретар РНБО Олександр Турчинов.

      Указ Порошенка набирає чинності сьогодні, 26 листопада.

      Також, глава держави вніс до Верховної Ради законопроект про введення воєнного стану в Україні. Парламент має затвердити проект закону на позачерговому засіданні о 16:00. 

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Законодавство РНБО
      Джерело: 24 Канал
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