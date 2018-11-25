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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Запровадження воєнного стану в Україні: яке рішення ухвалив Порошенко

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      Запровадження воєнного стану в Україні: яке рішення ухвалив Порошенко

      У зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі, Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Тепер це питання має розглянути Верховна Рада.

      Про це він заявив під час засідання РНБО. 

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      За його словами, під час воєнного стану Україна не збирається здійснювати жодні наступальні дії. 

      Додамо, що РНБО одноголосно запропонувала президенту запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб. 

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      Новина доповнюється 

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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