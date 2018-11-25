У зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі, Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Тепер це питання має розглянути Верховна Рада.

Про це він заявив під час засідання РНБО. Читайте також: В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає За його словами, під час воєнного стану Україна не збирається здійснювати жодні наступальні дії. Додамо, що РНБО одноголосно запропонувала президенту запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб. Читайте також: Напад на українські кораблі в Азовському морі: хроніка подій Новина доповнюється