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      Введение военного положения в Украине: какое решение принял Порошенко

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      Введение военного положения в Украине: какое решение принял Порошенко

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь это должна рассмотреть Верховная Рада.

      Об этом он заявил во время заседания СНБО.

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      По его словам, во время военного положения Украина не собирается осуществлять никаких наступательных действий.

      Новость дополняется

      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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