Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь это должна рассмотреть Верховная Рада.

Об этом он заявил во время заседания СНБО.

Читайте также: В Украине могут объявить военное положение: что это значит

По его словам, во время военного положения Украина не собирается осуществлять никаких наступательных действий.

Новость дополняется