Введение военного положения в Украине: какое решение принял Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь это должна рассмотреть Верховная Рада.
Об этом он заявил во время заседания СНБО.
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По его словам, во время военного положения Украина не собирается осуществлять никаких наступательных действий.
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Источник: 24 Канал
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