В полночь СНБО соберется на заседание, на котором могут принять решение о введении в Украине правового режима военного положения. Что это значит и как этот режим может повлиять на жизнь украинцев – разобрался 24 канал.

Причиной такого решения СНБО стал вооруженный конфликт в Азовском море, который произошел 25 ноября. Российский корабль протаранил украинский буксир "Яны Капу", когда он вместе с двумя бронированными катерами "Бердянск" и "Никополь" начали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Вечером российский спецназ открыл огонь по украинским судах. Враг захватил три корабля, шесть украинских военных получили ранения. В связи с ситуацией в Азове вечером собрался военный кабинет, который предложил ввести режим военного положения в Украине.

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Военные администрации, трудовая повинность и изъятие имущества – все это может ожидать украинцув во время военного времени. Этот особый режим вводится по инициативе Президента и Совета нацбезопасности и обороны, однако последнее слово – за парламентом. Этот специальный режим регулируется Законом "О правовом режиме военного положения", который приняли относительно недавно – в 2015 году. Как проходит процедура объявления военного положения?

Порядок введения

Закон о введении военного положения был принят в 2000 году. Новый закон решили принять для обновления законодательства из-за особенностей современных вооруженных конфликтов и опыта проведения АТО.

Военное положение на территории Украины или в отдельных местностях вводится в случае вооруженной агрессии против Украины или нападения на нее, опасности независимости и территориальной целостности государства.

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Сначала соответствующее предложение Президенту государства подает Совет национальной безопасности и обороны. Рассмотрев это предложение, Президент издает указ о введении военного положения. Указ немедленно объявляется через СМИ. Указ в течение двух дней утверждает Верховная Рада, с этой целью собирается без созыва, и утверждает соответствующий закон. Указ вступает в силу одновременно с законом Рады.

Также Украина немедленно через генсека ООН сообщает о параметрах введенного чрезвычайного положения государства, участвующие в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Объявление войны

Объявления о состоянии при необходимости осуществляется Верховной Радой Украины по отдельному представлению Президентом Украины.

Срок и территория

Военное положение может быть введено как на всей территории Украины, так и в отдельных ее местностях. Обоснование необходимости введения состояния и территория его действия должны быть указаны в президентском указе. Закон не устанавливает срока продолжительности военного положения. Однако в указе Президента должно быть указано, на какое именно время и срок это положение вводится.

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Кроме того, в указе Президента должен содержаться исчерпывающий перечень прав и свобод человека и гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения. Также в указе отмечают временные ограничения и для юридических лиц с указанным сроком этих ограничений.

Трудовая повинность

Во время введения военного положения могут ввести трудовую повинность для трудоспособных граждан, привлечь их к общественно-полезным работам. Исключением являются работники задействованы в оборонной сфере или забронированные на предприятии.

Трудовая повинность заключается в выполнении работ оборонного характера, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, а также их последствий. Например, граждан могут привлекать, к разбору завалов, баррикад, поддержание общественного порядка и тому подобное.

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За работниками на время выполнения общественных работ сохраняется прежнее место работы (должность). Также во время работ им обеспечивается минимальная заработная плата, минимальный отпуск, время для отдыха и тому подобное. Порядок привлечения лиц к общественным работам будет определять Кабмин.

Кроме того, военному командованию предоставляется право использовать мощности, ресурсы и имущество предприятий и организаций всех форм, а также отдельных граждан.

Изъятие имущества

Во время военного положения военное командование совместно с другими органами смогут принудительно отчуждать частное или коммунальное имущество, изымать имущество государственных предприятий.

Однако законом предусмотрена и компенсация за принудительное отчуждение. Если полное возмещение стоимости не было сделано сразу, то это можно будет сделать по завершению. Если имущество сохранилось после отмены военного положения, то его можно вернуть в судебном порядке. Также бывший владелец может требовать предоставить ему взамен другое имущество.

Кроме того, для физических и юридических лиц могут установить военно-квартирную повинность для расквартирования военных, правоохранителей, ДСНСников и эвакуированного населения. А вот касательно убытков от расквартирования в законе ничего не указано.

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Могут изымать у предприятий и организаций учебную и боевую технику, другие материалы. У граждан — огнестрельное оружие, боеприпасы и холодное оружие.

Комендантский час и ограничения прав

Во время военного положения может быть введен комендантский час, то есть запрет находиться на улицах в определенное время суток без специальных разрешений. Также могут устанавливать светомаскировочный режим.

Может быть ограничено движение транспортных средств, свобода передвижения украинцев и иностранцев. Могут установить запрет или ограничение пребывания или проживания граждан на территории, на которой действует военное положение.

Военное командование (или военные администрации) получат право проверять у людей документы, осматривать их вещи, автомобили, служебные помещения и жилье.

Призывникам и военнообязанным могут запретить менять место жительства без ведома военного командования.

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Кроме того, могут запретить проведение мирных собраний, митингов и других массовых собраний, забастовок. Деятельность политических партий и общественных организаций, деятельность которых направлена на ликвидацию независимости Украины, также может попасть под запрет. Также могут запретить торговлю оружием, ядовитыми веществами и алкоголем.

Однако в то же время предполагается целый список прав, ограничивать которые запрещается. Например, запрещаются пытки, унизительное обращение или наказание. Граждане сохраняют право на справедливый суд и правовую помощь.

Контроль информации

Во время военного положения военное командование получает полномочия по контролю предприятий связи, телерадиоорганизаций, издательств и даже театров и культурных заведений.

Оно может использовать радиостанции, телецентры и типографии для военных нужд, проведения разъяснительной работы среди военных и гражданского населения. Военные могут запретить работу личным и коллективным радиостанциям и передачу информации через компьютерные сети.

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Когда же какая-то организация или отдельный гражданин нарушит требования режима военного положения, у него могут изъять теле-радиооборудование, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры или другие средства связи.

Выборы

В условиях военного положения запрещаются выборы Президента Украины, Верховной Рады, Верховного совета АР Крым, местных органов самоуправления. Запрещено проведение всеукраинских и местных референдумов. Если полномочия президента или Рады завершается во время действия военного положения, их полномочия продолжаются до следующих выборов, которые проведут после отмены военного положения.

О выборах во время военного положения можно забыть

Кроме того, не допускается изменение Конституции Украины и Конституции АР Крым.

Военные администрации

Полномочия Президента Украины и Верховной Рады в период военного положения не могут быть прекращены и ограничены. Депутаты собираются без созыва и работают в сессионном режиме. Не могут быть прекращены и полномочия Кабмина, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также судов, органов прокуратуры Украины.

Кроме того, на территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы — военные администрации. Решение об их создании принимает Президент по представлению областных администраций или военного командования. Должности госчиновников в таких администрациях замещают военные и правоохранители. Одной из причин создания таких администраций может быть несозыв местного совета. Военные администрации могут получить широкий спектр полномочий, начиная от обеспечения мер военного положения к формированию местного бюджета, выдачи земли, управления объектами ЖКХ и обеспечением продуктов.

Отмена военного положения

Военное положение отменяется в случае отпора агрессии, устранения ее угрозы или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Военное положение отменяется указом Президента, который вступает в силу со дня его официального опубликования. Предложение по отмене Президенту предоставляет СНБО или Верховная Рада.