Военное положение в Украине: в 10 областях отменили местные выборы

В 10 областях, где ввели военное положение, не состоятся местные выборы. Сейчас их проведение запрещено законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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Так, в ЦИК напомнили о первой части статьи 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", которая запрещает проведение выборов в условиях военного положения.

Вопрос назначения местных выборов в указанных областях будет решаться субъектами их назначения в порядке, определенном законодательством Украины, после прекращения или отмены военного положения,

– говорится в сообщении.

Поскольку во всех десяти областях с военным положением на период его действия были запланированы первые и дополнительные, а также промежуточные и повторные местные выборы, эти голосования не состоятся вовремя.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовала этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.



Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.