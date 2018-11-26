Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов.

Военное положение будет действовать в Украине с 9:00 28 ноября 2018 по 25 декабря 2018 года. Отметим, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что военное положение может быть отменено в любое время.

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Во время выступления в парламенте Петр Порошенко заявил, что внес новый Указ, предусматривающий введение военного положения не на 60, а на 30 дней. Кроме того, действие Указа касается не всей территории Украины, а только перечени областей:

Винницкая Луганская Донецкая Николаевская Одесская Сумская Харьковская Черниговская Херсонская Внутренние воды Азово-Керченского акваторії.

Порошенко заявил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии.

Введение военного положения в Украине: как голосовали фракции

БПП: 120 за, 4 не голосовали, 10 отсутствовали.

"Народный фронт": 64 за, 17 отсутствовали.

Внефракционные: 29 за, 8 против, 1 воздержался, 8 не голосовали, 14 отсутствовали.

"Опозиционный блок": 21 проти, 3 не голосовали, 14 отсутствовали.

"Самопомич": 23 за, 1 не голосовал, 1 отсутствовали.

"Возрождение": 3 за , 1 против, 1 не голосовал 19 отсутствовали.

Радикальная партия: 16 за, 2 не голосовали, 3 отсутствовали.

"Батькивщина": 13 за, 2 не голосовали, 5 отсутствовали.

"Воля народа": 8 за, 2 не голосовали, 9 отсутствовали.

В общем в законе о военном положении перечислен ряд мероприятий, которые могут быть введены в период режима военного положения. Ниже в инфографике приводим этот список. Однако не обязательно все эти меры будут осуществлены, окончательный перечень мероприятий определяет президент своим указом.



Какие меры могут быть введены на период военного положения в Украине

Причиной введения военного положения в Украине стал вооруженный конфликт в Азовском море, который произошел 25 ноября. Российский корабль протаранил украинский буксир "Яны Капу", когда он вместе с двумя бронированными катерами "Бердянск" и "Никополь" начали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Вечером российский спецназ открыл огонь по украинским судам. Враг захватил три корабля, шесть украинских военных получили ранения. В связи с ситуацией в Азове вечером собрался военный кабинет, который предложил ввести режим военного положения в Украине.

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Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

ОБОСТРЕНИЕ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ