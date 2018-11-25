01:04
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Российский корабль протаранил украинский буксир: видео инцидента

      3930 Читати новину українською
      Российское судно протаранило украинский буксир
      Российское судно протаранило украинский буксир / Скриншот с видео

      В сети появилось видео, где видно момент тарана украинского буксира "Яны Капу" российским военным кораблем.

      Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: Россия применила оружие по украинским кораблям, есть раненый

      МВД Украины спецсредствами получило доступ к видео провокации тарана российским пограничным кораблем "Дон" украинского судна. Перехваченное видео снято российскими, слышны команды – это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Вместе и ожидаем реакции дружественных стран!
      – написал Аваков.

      Смотрите видео: Российское судно протаранило украинский буксир вблизи Керченского моста (осторожно, в ролике содержится нецензурная лексика)

       

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных.

      При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь.

       

       

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 25 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      25 ноября , 22:02 Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      Яніна Ткачук 5945
      В Украине могут объявить военное положение: что это значит
      25 ноября , 23:58 В Украине могут объявить военное положение: что это значит
      Олена Капустян 1 15908
      Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий
      25 ноября , 23:52 Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий
      1472
      Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе
      25 ноября , 23:14 Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе
      3521
      Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      25 ноября , 22:00 Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1372
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук