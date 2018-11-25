Российский корабль протаранил украинский буксир: видео инцидента
В сети появилось видео, где видно момент тарана украинского буксира "Яны Капу" российским военным кораблем.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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МВД Украины спецсредствами получило доступ к видео провокации – тарана российским пограничным кораблем "Дон" украинского судна. Перехваченное видео снято российскими, слышны команды – это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Вместе и ожидаем реакции дружественных стран!
– написал Аваков.
Смотрите видео: Российское судно протаранило украинский буксир вблизи Керченского моста (осторожно, в ролике содержится нецензурная лексика)
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных.
При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.
В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь.