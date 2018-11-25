Російський корабель протаранив український буксир: відео інциденту

У мережі з'явилось відео, де видно момент тарана українського буксира "Яни Капу" російським військовим кораблем.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації-тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд! Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн!

– написав Аваков.

Дивіться відео: Російське судно протаранило український буксир поблизу Керченського мосту (обережно, у ролику міститься нецензурна лексика)

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових.



При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.