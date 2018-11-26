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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Конфликт в Азовском море: появились фото раненых украинских моряков

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      Задержанные РФ украинские моряки в Азовском море
      Задержанные РФ украинские моряки в Азовском море / Коллаж 24 Канала

      В сети опубликовали фото украинских военных моряков, которые получили ранения и были захвачены во время нападения российских кораблей на украинские в Азовском море. Сейчас они находятся в больнице на территории России.

      Ранее 24 канал со ссылкой на росСМИ сообщил, в больнице в РФ находятся трое моряков – Артеменко Андрей Анатольевич (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

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      Фото мужчин публикуют в Facеbook. Отметим, что самому старшему из украинских моряков 27 лет, а младшему всего 18.

      В соцсети зарегистрированы профили людей с именами Андрей Эйдер и Андрей Артеменко. Оба указывают, что живут в Одессе, публикуют фото в военной форме и на фоне военных кораблей.

      На странице Артеменко также указано, что он работает в Военно-морских силах Украины.

      Артеменко Андрей


      Эйдер Андрей

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас,росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

       

       

      Конфликт в Азовском море: видео

       

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости России Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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