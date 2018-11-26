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      Конфлікт в Азовському морі: з'явилися фото поранених українських моряків

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      Затримані РФ українські моряки в Азовському морі
      Затримані РФ українські моряки в Азовському морі / Колаж 24 Каналу

      У мережі опублікували фото українських військових моряків, які отримали поранення та були захоплені під час нападу російських кораблів на українські в Азовському морі. Наразі вони перебувають у лікарні на території Росії.

      Раніше 24 канал з посиланням на росЗМІ повідомив, у лікарні в РФ перебувають троє моряків – Артеменко Андрій Анатолійович (народився 31 березня 1994 року у Новоукраїнка), Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року, Одеса), Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року, Одеса).

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      Фото чоловіків публікують у Facеbook. Зазначимо, що найстаршому з українських моряків 27 років, а наймолодшому лише 18.

      У соцмережі зареєстровані профілі людей з іменами Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Обидва вказують, що живуть в Одесі, публікують фото у військовій формі та на фоні військових кораблів.

      На сторінці Артеменка також зазначено, що він працює у Військово-морських силах України.


      Артеменко Андрій


      Ейдер Андрій

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас,росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

       

       

      Конфлікт в Азовському морі: відео

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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