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      Відомі імена поранених українських моряків в Азовському морі

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      У Росії назвали імена поранених українських моряків в Азовському морі
      У Росії назвали імена поранених українських моряків в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У Росії назвали імена поранених українських військовослужбовців, які в результаті атаки РФ були госпіталізовані у відділення травматології лікарні в окупованій Керчі.

      Про це повідомляють російські ЗМІ.

      Читайте також: Захоплені Росією українські кораблі доставили в Керч: з'явилися перші фото і відео

      Раніше 24 канал повідомляв, що представник президента в Криму Борис Бабін повідомив, що внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, згодом росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення".

      За даними росЗМІ, наразі у лікарні перебувають троє моряків – Артеменко Андрій Анатолійович (народився 31 березня 1994 року у Новоукраїнка), Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року, Одеса), Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року, Одеса).

      Наголошується, що їх стан стабільний.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

       

       Конфлікт в Азовському морі: відео

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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