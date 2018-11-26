В России назвали имена раненых украинских военнослужащих, которые в результате атаки РФ были госпитализированы в отделение травматологии больницы в оккупированной Керчи.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Ранее 24 канал сообщал, что представитель президента в Крыму Борис Бабин сообщил, что в результате нападения российских кораблей на украинские катера и буксир в Азовском море, шестеро военных были ранены, а всего около двадцати моряков, было захвачено. Вместе с тем, впоследствии россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения".

По данным росСМИ, сейчас в больнице находятся трое моряков – Артеменко Андрей Анатольевич (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

Отмечается, что их состояние стабильное.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

Конфликт в Азовском море: видео