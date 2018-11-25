Россия захватила более двух десятков украинских моряков, – представитель президента Украины
В результате нападения русских кораблей на украинские катера и буксир в Азовском море, шестеро военных были ранены, а всего около двадцати моряков, было захвачено.
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Об этом заявил представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
"Не меньше шести раненых; более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решения СНБО. Агрессор только подтвердил захват судов и экипажей. Если это не момент истины для принятия определенных решений – то есть риск что он никогда уже не наступит", – заявил Бабин.
Во время заседания военного комитета глава Генштаба заявил, что на украинских кораблях было 23 моряка.
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Источник: 24 Канал
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