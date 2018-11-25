01:52
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Россия захватила более двух десятков украинских моряков, – представитель президента Украины

      740 Читати новину українською
      Атака на украинские корабли в Азовском море
      Атака на украинские корабли в Азовском море

      В результате нападения русских кораблей на украинские катера и буксир в Азовском море, шестеро военных были ранены, а всего около двадцати моряков, было захвачено.

      Читайте также: Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий

      Об этом заявил представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

      "Не меньше шести раненых; более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решения СНБО. Агрессор только подтвердил захват судов и экипажей. Если это не момент истины для принятия определенных решений – то есть риск что он никогда уже не наступит", – заявил Бабин.

       

      Во время заседания военного комитета глава Генштаба заявил, что на украинских кораблях было 23 моряка.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       
      •  
       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      25 ноября , 22:02 Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      Яніна Ткачук 6307
      В Украине могут объявить военное положение: что это значит
      25 ноября , 23:58 В Украине могут объявить военное положение: что это значит
      Олена Капустян 1 19526
      Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий
      25 ноября , 23:52 Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий
      2084
      Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе
      25 ноября , 23:14 Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе
      4768
      Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      25 ноября , 22:00 Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1474
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук