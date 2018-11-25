ФСБ подтвердила обстрел и задержание трех украинских кораблей

В Азовском море задержали три судна ВМС Украины и взяли в плен трех наших военнослужащих.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ФСБ Росии.

Читайте также: Это война, – Сыроид прокомментировала конфликт в Азовском море

Задержали суда "Бердянск"," Никополь "и"Яну Капу".

Российские спецслужбы заявили ,что якобы "на законные требования сопровождали их корабли и катера пограничной ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование".

По данным российского ФСБ, ранены трое украинских военнослужащих. Им оказали медицинскую помощь, но угрозы их жизни нет.

На них заведено уголовное дело по факту нарушения российской государственной границы.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.