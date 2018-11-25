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      ФСБ підтвердила обстріл і затримання трьох українських кораблів

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      Конфлікт у Азовському морі: ФСБ підтвердила затримання та обстріл українських кораблів
      Конфлікт у Азовському морі: ФСБ підтвердила затримання та обстріл українських кораблів / Фото з відкритих джерел

      Федеральна служба безпеки Росії підтвердила, що в Азовському морі вони затримали три судна ВМС України та взяли в полон трьох українських військовослужбовців.

      Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву російського силового відомтсва. 

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      Як наголосили у ФСБ, вони затримали судна ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу". Такий крок спецслужба пояснює, що українці нібито «порушили державний кордон Росії», а згодом ще й «здійснили чергову спробу незаконних дій в межах територіального моря РФ».

      «На законні вимоги з кораблів кораблів і катерів прикордонної служби ФСБ РФ і Чорноморського флоту РФ, які їх супроводжували, не реагували. Російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися. Також українські кораблі здійснювали небезпечне маневрування», – мовиться у повідомленні спецслужби.

      За даними російського ФСБ, поранено троє українських військовослужбовців. Їм надали медичну допомогу, але загрози їхньому життю немає.

      На них заведено кримінальну справу за фактом порушення російського державного кордону.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України
      Джерело: 24 Канал
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