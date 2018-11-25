Украинские корабли захвачены спецназом РФ, есть раненые, – заявление ВМС ВС Украины
Как сообщили в пресс-центре командования военно-морских сил Украины, спецназ России захватил украинские корабли в Азовском море.
По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир “Яны Капу” также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ.
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Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
Стоит отметить, что из-за чрезвычайного происшествия на Азове Президент созвал военный кабинет.