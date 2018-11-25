Украина собирается объявить военное положение из-за агрессии России в Азове, - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в полночь 26 ноября будет созвано заседание возглавляемого им ведомства, во время которого будет обсуждено введение военного положения. Такой шаг является связанным с последними агрессивными действиями России в Азовском море.

Такое заявление он сделал во время заседания военного кабинета. Читайте также: Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для введения правового режима военного состояния. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится в 24 часа 26 ноября,

– подчеркнул Турчинов. Напомним, ранее в Администрации Президента заявили, что они осуждают агрессию Кремля в Азовском море и в то же время добавили, что Порошенко призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.