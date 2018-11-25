Україна збирається оголосити воєнний стан через агресію Росії в Азові, – Турчинов

На засіданні РНБО може бути оголошено воєнний стан, – Турчинов / 24 канал

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі.