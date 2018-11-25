Обстріл Росією українських кораблів у Азові: у Порошенка дали перший коментар

Останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС України є актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Відповідне повідомлення поширила прес-служба Адміністрації Президента, передає Укрінформ.

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Засуджуємо грубе порушення Росією норм міжнародного права та Конвенції ООН з морського права за спробу привласнити українську акваторію та заборонити вільний рух українських і міжнародних суден. Агресивні дії РФ потребують рішучого засудження та жорсткої відповіді з боку міжнародного співтовариства, включно з санкціями. З цією метою Президент України перебуває у безпосередньому контакті з керівництвом ЄС і НАТО,

– наголосили у Порошенка.

Водночас у АП додають, що у зв’язку з ситуацією Порошенко доручив МЗС оперативно поінформувати країни Великої сімки та членів Ради Безпеки ООН про злочинні дії російської сторони в Азовсько-керченській акваторії та у районі Чорного моря. Також президент закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.

"Україна разом з групою країн ЄС, США, Канадою та іншими партнерами, розробила проект резолюції ООН щодо мілітаризації Росією Автономної Республіки Крим і Азовського моря, яку буде розглянуто Генеральною Асамблеєю ООН вже в грудні", – констатували в адміністрації українського президента.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.