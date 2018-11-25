Обстрел Россией украинских кораблей в Азове: у Порошенко дали первый комментарий

Последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины являются актом агрессии, направленным на целенаправленную эскалацию ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Администрации Президента, передает Укринформ.

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Осуждаем грубое нарушение Россией норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву за попытку присвоить украинскую акваторию и запретить свободное движение украинских и международных судов. Агрессивные действия РФ требуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкции. С этой целью Президент Украины находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО,

– отметили у Порошенко.

В то же время в АП добавляют, что в связи с ситуацией Порошенко поручил МИД оперативно проинформировать страны Большой семерки и членов Совета Безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азовско-керченской акватории и в районе Черного моря. Также президент призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

"Украина вместе с группой стран ЕС, США, Канадой и другими партнерами, разработала проект резолюции ООН в отношении милитаризации Россией Автономной Республики Крым и Азовского моря, которая будет рассмотрена Генеральной Ассамблеей ООН уже в декабре", – констатировали в администрации украинского президента.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.