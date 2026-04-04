Известно, что США потеряли самолеты F-15, A-10 и, предположительно, истребитель F-35 и вертолет Black Hawk. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что именно могло случиться с американскими самолетами.
Как иранцам удается наносить удары по авиации США?
Криволап отметил, что самолет F-35 был поражен, а не сбит. Это произошло, скорее всего, из-за использования иранцами мобильного ПЗРК.
"Относительно поражения F-15, то это был дружественный огонь. И это не связано с возможностями иранской ПВО", – объяснил авиаэксперт.
Важно! Дональд Трамп впервые прокомментировал поражение Ираном 3 апреля американского истребителя F-15. Президент США отказался обсуждать поиск американских пилотов в Иране после сбития F-15. Однако он сказал, что недоволен определенными материалами в СМИ по "этой сложной и деликатной спасательной операции". Трамп добавил, что сбивание самолета никоим образом не повлияет на ход переговоров по ситуации на Ближнем Востоке.
В то же время существует убеждение, что в Иране уничтожено уже все, что возможно, и ему якобы не из чего наносить удары. Однако это, вероятно, не так.
Иран 50 лет к этому готовился. Он закопался очень глубоко в скалы, и там расположены заводы и даже целые города. Они могут выезжать, задавать короткие удары, которые ты не успеешь увидеть и отреагировать на них,
– подчеркнул Константин Криволап.
Именно так, по его словам, был поврежден F-35. Также все другие проблемы, которые связаны с поражением американской авиации, является следствием того, что Иран довольно глубоко закопался.
США привыкли к тому, что, если они говорят о своем доминировании, значит так это и есть в реальности. Однако абсолютного доминирования США, о котором они отмечают, по мнению Криволапа, пока нет. Более того, оно не быстро может установиться, потому что может продолжаться партизанская война на государственном уровне.
Что известно о потерях самолетов и вертолета США в Иране?
- Иран 3 апреля сбил американский истребитель F-15, в течение дня продолжались поисково-спасательные работы в отношении членов экипажа. Позже, выяснилось, что один из двух членов экипажа был спасен. Как сообщили в американских медиа, самолет был сбит "вражеским огнем".
- В то же время в иранских СМИ отмечают, что существует несколько версий о судьбе пилотов. Нельзя исключать, что они попали в плен.
- Утром 3 апреля сообщалось также о ПВО Ирана якобы сбила F-35, однако издание Axios отметилось, что это F-15.
- Американцы могли потерять над Ираном еще и вертолет Black Hawk. Он осуществлял поиск американского пилота пораженного F-15.
- Также 3 апреля у Соединенных Штатов была еще одна потеря – штурмовика A-10 Warthog, который потерпел крушение над Ормузским проливом. Этот самолет упал примерно одновременно с F-15. Известно, что один пилот, находившийся на борту А-10, спасся.
- Кроме того, американские СМИ сообщили 19 марта о поражении иранской противовоздушной обороной американского истребителя F-35 американского истребителя F-35, который выполнял боевое задание над Ираном. После поражения, самолет был вынужден совершить аварийную посадку.