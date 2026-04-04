Известно, что США потеряли самолеты F-15, A-10 и, предположительно, истребитель F-35 и вертолет Black Hawk. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что именно могло случиться с американскими самолетами.

Как иранцам удается наносить удары по авиации США?

Криволап отметил, что самолет F-35 был поражен, а не сбит. Это произошло, скорее всего, из-за использования иранцами мобильного ПЗРК.

"Относительно поражения F-15, то это был дружественный огонь. И это не связано с возможностями иранской ПВО", – объяснил авиаэксперт.

Важно! Дональд Трамп впервые прокомментировал поражение Ираном 3 апреля американского истребителя F-15. Президент США отказался обсуждать поиск американских пилотов в Иране после сбития F-15. Однако он сказал, что недоволен определенными материалами в СМИ по "этой сложной и деликатной спасательной операции". Трамп добавил, что сбивание самолета никоим образом не повлияет на ход переговоров по ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время существует убеждение, что в Иране уничтожено уже все, что возможно, и ему якобы не из чего наносить удары. Однако это, вероятно, не так.

Иран 50 лет к этому готовился. Он закопался очень глубоко в скалы, и там расположены заводы и даже целые города. Они могут выезжать, задавать короткие удары, которые ты не успеешь увидеть и отреагировать на них,

– подчеркнул Константин Криволап.

Именно так, по его словам, был поврежден F-35. Также все другие проблемы, которые связаны с поражением американской авиации, является следствием того, что Иран довольно глубоко закопался.

США привыкли к тому, что, если они говорят о своем доминировании, значит так это и есть в реальности. Однако абсолютного доминирования США, о котором они отмечают, по мнению Криволапа, пока нет. Более того, оно не быстро может установиться, потому что может продолжаться партизанская война на государственном уровне.

