Об этом пишет New York Times, ссылаясь на двух американских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

Что известно о падении самолета?

Сообщается, что авиакатастрофу потерпел штурмовик A-10 Warthog. Он разбился над Ормузским проливом.

Справочно. A-10 Thunderbolt II, известный также как Warthog, – американский бронированный одноместный штурмовик, предназначен для уничтожения танков, бронеавтомобилей и других наземных целей.



Он был принят на вооружение в марте 1977 года. Серийное производство завершили в 1984. Всего было выпущено 715 самолетов.

Самолет упал примерно тогда же, когда над Ираном сбили еще один самолет американских ВВС F-15E.

По данным NBC, во время поисков F-15 Иран подбил два американских спасательных вертолета. Весь экипаж в безопасности.

Один пилот, который был на борту А-10, спасся.

Другие детали инцидента пока неизвестны.

Что известно о предварительной потере?