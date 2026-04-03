Об этом пишет New York Times, ссылаясь на двух американских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.
Смотрите также Еще немного времени – и мы легко разблокируем Ормузский пролив, – Трамп
Что известно о падении самолета?
Сообщается, что авиакатастрофу потерпел штурмовик A-10 Warthog. Он разбился над Ормузским проливом.
Справочно. A-10 Thunderbolt II, известный также как Warthog, – американский бронированный одноместный штурмовик, предназначен для уничтожения танков, бронеавтомобилей и других наземных целей.
Он был принят на вооружение в марте 1977 года. Серийное производство завершили в 1984. Всего было выпущено 715 самолетов.
Самолет упал примерно тогда же, когда над Ираном сбили еще один самолет американских ВВС F-15E.
По данным NBC, во время поисков F-15 Иран подбил два американских спасательных вертолета. Весь экипаж в безопасности.
Один пилот, который был на борту А-10, спасся.
Другие детали инцидента пока неизвестны.
Что известно о предварительной потере?
Иран заявил, что сбил американский истребитель F-15 утром 3 апреля. Впоследствии это подтвердили американские чиновники. Одного из двух членов экипажа спасли. Поиски другого продолжаются. Американцы отправили искать его с помощью нескольких вертолетов Black Hawk, одного самолета Hercules 130, а также используя разведывательные беспилотники.
К слову, 3 апреля также стало известно, что Иран мог уничтожить редкие американские самолеты EC-130H Compass Call, которые находились в Саудовской Аравии. Как рассказал 24 Каналу Анатолий Храпчинский, авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия, таких самолетов в США менее 10 единиц.