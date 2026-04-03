Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп об Ормузском проливе?

Трамп считает, что Штатам удастся "легко разблокировать" Ормузский пролив, который перекрыт Ираном.

Это единственный путь экспорта нефти из стран Персидского залива. Оттуда протекала пятая часть мировых поставок нефти.

Еще немного времени – и мы сможем легко открыть Ормузский пролив, захватить нефть и заработать состояние. Это будет "фонтан" для всего мира(???

– написал он, похоже, мечтая о колоссальных прибылях.

К слову, недавно историк, политик, дипломат Роман Бессмертный отметил 24 Каналу, что, вероятно, для Трампа уничтожение иранского режима абсолютно второстепенное. Его внимание на Ближнем Востоке сосредоточено именно на нефтяных запасах и нефтедобыче.

