Об этом говорится в телеграм-канале Владимира Зеленского. Президент подчеркнул, что ни одна страна не может снять блокаду сама.

Правда ли, что Украина могла бы разблокировать Ормузский пролив?

Зеленский ответил, что в целом да. Но не одна.

Наш сигнал Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока по Ормузскому проливу заключался в том, что мы открыты к обсуждению этого вопроса. На сегодня я не вижу ни одной страны, которая могла бы самостоятельно снять блокаду, – только совместные шаги могут дать результат. Украина имеет опыт запуска зернового коридора в Черном море, несмотря на попытки России заблокировать поставки продовольствия и других товаров. Ситуация сейчас похожа, но речь идет об энергетике,

– сказал он.

На основе своего опыта Украина предложила, чтобы война и переговоры по открытию Ормузского пролива происходили параллельно. По мнению Зеленского, стоит попробовать найти дипломатическое решение, что могло бы быть выгодным обеим сторонам войны.

Показываем Ормузский пролив на карте

Но есть и альтернатива – установить односторонний контроль над проливом, как это сделала Украина с зерновым коридором. Однако для этого понадобятся перехватчики, военные конвои для сопровождения судов, большая интегрированная сеть РЭБ и другие инструменты. И Украина готова помочь с этим.

"Но пока мы еще не привлечены. Пока никто не обращался с таким запросом. Мы только делимся своими знаниями. Если однажды наши партнеры захотят ими воспользоваться, мы будем готовы", – сказал Зеленский в интервью NewsNation.



В чем значение Ормузского пролива / Инфографика 24 Канала

Интересно! Ранее похожее заявление сделал советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала. Благодаря тому, что Украина имеет практический опыт действий на море, наше государство может быть предметно привлечено. Ведь в Европе, например, имеют лишь теоретическое понимание, что делать.

Зачем Украине Ближний Восток и Ормузский пролив, если это далеко?

Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала сказал, что Украина должна подходить несколько цинично к этой ситуации, как и к другим. А именно искать выгоду для себя. Если отдавать что-то другим государствам, то только то, чего в избытке. В целом Киев сейчас показывает себя глобальным игроком, что очень хорошо.