Про це йдеться в телеграм-каналі Володимира Зеленського. Президент наголосив, що жодна країна не може зняти блокаду сама.

Чи правда, що Україна могла б розблокувати Ормузьку протоку?

Зеленський відповів, що загалом так. Але не сама.

Наш сигнал Сполученим Штатам і країнам Близького Сходу щодо Ормузької протоки полягав у тому, що ми відкриті до обговорення цього питання. Станом на сьогодні я не бачу жодної країни, яка могла б самостійно зняти блокаду, – лише спільні кроки можуть дати результат. Україна має досвід запуску зернового коридору в Чорному морі попри спроби Росії заблокувати постачання продовольства та інших товарів. Ситуація зараз схожа, але йдеться про енергетику,

– сказав він.

На основі свого досвіду Україна запропонувала, щоб війна й переговори щодо відкриття Ормузької протоки відбувалися паралельно. На думку Зеленського, варто спробувати знайти дипломатичне рішення, що могло б бути вигідним обом сторонам війни.

Та є й альтернатива – встановити односторонній контроль над протокою, як це зробила Україна із зерновим коридором. Проте для цього знадобляться перехоплювачі, військові конвої для супроводу суден, велика інтегрована мережа РЕБ та інші інструменти. І Україна готова допомогти із цим.

"Але наразі ми ще не залучені. Поки що ніхто не звертався з таким запитом. Ми лише ділимося своїми знаннями. Якщо одного дня наші партнери захочуть ними скористатися, ми будемо готові", – сказав Зеленський в інтерв'ю NewsNation.



Цікаво! Раніше схожу заяву зробив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу. Завдяки тому, що Україна має практичний досвід дій на морі, наша держава може бути предметно залучена. Адже в Європі, наприклад, мають лише теоретичне розуміння, що робити.

Навіщо Україні Близький Схід і Ормузька протока, якщо це далеко?

Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу сказав, що Україна має підходити дещо цинічно до цієї ситуації, як і до інших. А саме шукати вигоду для себе. Якщо віддавати щось іншим державам, то тільки те, чого в надлишку. Загалом Київ зараз показує себе глобальним гравцем, що дуже добре.