Країни Заходу шукають рішення, які б допомогли розблокувати Ормузьку протоку на Близькому Сході. Експерти ексклюзивно для 24 Каналу пояснили, як у цьому може допомогти Україна та яка загалом нині складається ситуація в регіоні.

Як Україна може допомогти в розблокуванні Ормузької протоки?

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Трамп розпочав правильну війну проти злочинного режиму, але тепер, коли виникли логістичні проблеми Трамп відстороняється від війни та поводить себе не як лідер. Непогано, що Європа буде проводити консультації з розблокування Ормузької протоки, але вони мають завершитись чітко вибудованим планом і потому реальними діями.

Україна там буде. По-перше, Велика Британія вкрай позитивно ставиться до всіх морських, дронових технологій, що є в Україні. Велика Британія сприймає Україну, як союзника, зокрема, мілітарного. Вона та переважна більшість країн Євросоюзу будуть раді залучити Україну до подібних обговорень. Вони розуміють, що в них такого досвіду немає, а в України є, зокрема, з залученням морських дронів тощо,

– зазначив радник Офісу Президента.

Він продовжив, що Україна вже буквально завтра може дати ту логістику, яка одразу почне працювати. У Європи нині немає досвіду ведення війни, лише теоретичне розуміння, не практичне. Ведення сучасної війни відрізняється від теорії, по якій НАТО працює. Із сенсаційного – до розблокування Ормузької протоки активно може ввімкнутись і Китай.

Подоляк відповів, як Україна може допомогти в розблокуванні Ормузької протоки: дивіться відео

Чи реалістично взагалі розблокувати Ормузьку протоку?

Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов зауважив, що Іран не зможе контролювати Ормузьку протоку повністю, як от Єгипет контролює Суецький канал. Адже Суецький канал повністю перебуває на суверенній території Єгипту. Іран не володіє двома берегами протоки. Фактично там існує режим, який існує в Гібралтарі, де з одного боку Гібралтар й Іспанія, з іншого Марокко.

"Іран не має ніякої легітимності контролювати Ормузьку протоку в тій формі, про яку заявляють у Тегерані. В американців же є достатньо ресурсу, щоб контролювати Ормузьку протоку. США мають можливість воєнним чином подавити Іран, але великою ціною. Тут просто питання, чи готова американська адміністрація її зараз заплатити", – наголосив фахівець зі стратегічних комунікацій.

За його словами, США потрібно припинити знущатись зі своїх союзників у регіоні та почати конструктивно говорити про те, як убезпечити проходження кораблів Ормузькою протокою. Тож, в американців точно є ресурс для розблокування Ормузької протоки, але питання, чи готовий Трамп його застосувати.

Богданов пояснив, чи реалістично взагалі розблокувати Ормузьку протоку: дивіться відео

Які вигоди мала б отримати Україну за допомогу в розблокуванні Ормузької протоки?

Політолог Микола Давидюк озвучив думку, що Україна вже активно долучилась до убезпечення близькосхідного регіону. Там є українські військові, українські технології, зокрема, дронами-перехоплювачами збито вже багато "Шахедів". Україна розповіла країнам Перської затоки, як правильно працювати з ППО та тим самим зекономила їм десятки мільярдів доларів.

У нас є велика кількість тактик і стратегій. Я за те, щоб ми вели цинічну проукраїнську політику, щоб першим питанням після залучення до різних ініціатив було: "Що з цього Україні?". Якщо ми допомагаємо рятувати Близький Схід, нехай ці країни інвестують у наші розробки, в наші дрони. Не купують партії, а дають гроші на розробки,

– підкреслив політолог.

Він додав, що допомога Європі в розблокуванні Ормузької протоки має завершитись тим, що вже в травні Україна має отримати 90 мільярдів допомоги, а не в червні. Україні поводить себе не як регіональний гравець, а як глобальний. Однак і допомога повинна мати межі. Ділитись зі світом тільки по надлишку, а не віддавати своє так зване зайве.

Давидюк назвав вигоди, які б мала отримати Україна за допомогу в розблокуванні Ормузької протоки: дивіться відео

Ситуація довкола Ормузької протоки: останні новини