Страны Запада ищут решения, которые бы помогли разблокировать Ормузский пролив на Ближнем Востоке. Эксперты эксклюзивно для 24 Канала объяснили, как в этом может помочь Украина и какая в целом сейчас складывается ситуация в регионе.

Важно Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп свирепствует․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

Как Украина может помочь в разблокировании Ормузского пролива?

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что Трамп начал правильную войну против преступного режима, но теперь, когда возникли логистические проблемы Трамп отстраняется от войны и ведет себя не как лидер. Неплохо, что Европа будет проводить консультации по разблокированию Ормузского пролива, но они должны завершиться четко выстроенным планом и потому реальными действиями.

Украина там будет. Во-первых, Великобритания крайне положительно относится ко всем морским, дроновым технологиям, что есть в Украине. Великобритания воспринимает Украину, как союзника, в частности, милитарного. Она и подавляющее большинство стран Евросоюза будут рады привлечь Украину к подобным обсуждениям. Они понимают, что у них такого опыта нет, а в Украине есть, в частности, с привлечением морских дронов и тому подобное,

– отметил советник Офиса Президента.

Он продолжил, что Украина уже буквально завтра может дать ту логистику, которая сразу начнет работать. У Европы сейчас нет опыта ведения войны, только теоретическое понимание, не практическое. Ведение современной войны отличается от теории, по которой НАТО работает. Из сенсационного – к разблокированию Ормузского пролива активно может включиться и Китай.

Реалистично ли вообще разблокировать Ормузский пролив?

Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов заметил, что Иран не сможет контролировать Ормузский пролив полностью, как вот Египет контролирует Суэцкий канал. Ведь Суэцкий канал полностью находится на суверенной территории Египта. Иран не владеет двумя берегами пролива. Фактически там существует режим, который существует в Гибралтаре, где с одной стороны Гибралтар и Испания, с другой Марокко.

"Иран не имеет никакой легитимности контролировать Ормузский пролив в той форме, о которой заявляют в Тегеране. У американцев же есть достаточно ресурса, чтобы контролировать Ормузский пролив. США имеют возможность военным образом подавить Иран, но большой ценой. Здесь просто вопрос, готова ли американская администрация ее сейчас заплатить", – отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

По его словам, США нужно прекратить издеваться над своими союзниками в регионе и начать конструктивно говорить о том, как обезопасить прохождение кораблей через Ормузский пролив. Поэтому, у американцев точно есть ресурс для разблокирования Ормузского пролива, но вопрос, готов ли Трамп его применить.

Какие выгоды должна была бы получить Украина за помощь в разблокировании Ормузского пролива?

Политолог Николай Давидюк озвучил мнение, что Украина уже активно присоединилась к обеспечению безопасности ближневосточного региона. Там есть украинские военные, украинские технологии, в частности, дронами-перехватчиками сбито уже много "Шахедов". Украина рассказала странам Персидского залива, как правильно работать с ПВО и тем самым сэкономила им десятки миллиардов долларов.

У нас есть большое количество тактик и стратегий. Я за то, чтобы мы вели циничную проукраинскую политику, чтобы первым вопросом после привлечения к различным инициативам было: "Что с этого Украине?". Если мы помогаем спасать Ближний Восток, пусть эти страны инвестируют в наши разработки, в наши дроны. Не покупают партии, а дают деньги на разработки,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что помощь Европе в разблокировании Ормузского пролива должна завершиться тем, что уже в мае Украина должна получить 90 миллиардов помощи, а не в июне. Украина ведет себя не как региональный игрок, а как глобальный. Однако и помощь должна иметь границы. Делиться с миром только по избытку, а не отдавать свое так называемое лишнее.

