Об этом сообщает The New York Times.
Как голосуют за резолюцию в ООН?
Голосование за соответствующую резолюцию, которую подготовил Бахрейн при поддержке стран Персидского залива, ожидается в пятницу. В то же время пока непонятно, удастся ли убедить ключевых игроков – Москву, Пекин и Париж – поддержать документ.
Эти государства являются постоянными членами Совбеза и могут воспользоваться правом вето. По словам дипломатов, все трое выступают против формулировок, которые предусматривают применение силы. К тому же разногласия возникли не только среди них, но и между непостоянными членами Совета.
Проект резолюции уже несколько раз переписывали – сейчас это четвертая версия после длительных закрытых переговоров. Больше всего споров вызывает пункт, который позволяет государствам-членам принимать "все необходимые средства” для обеспечения прохода судов и недопущения блокирования пролива.
Между тем Иран сигнализирует, что даже после завершения боевых действий не намерен отказываться от контроля над судоходством в этом стратегическом регионе.
После начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран фактически перекрыл движение танкеров через Ормузский пролив, что вызвало дефицит нефти на мировом рынке и резкий рост цен.
На этом фоне президент США Дональд Трамп делает противоречивые заявления: то преуменьшает значение пролива для США, то настаивает на его немедленном открытии. Его призывы к союзникам по НАТО присоединиться к военной операции также не нашли поддержки, что привело к напряжению в отношениях с партнерами.
Генсек ООН прокомментировал события на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил рост риска масштабной войны на Ближнем Востоке, которая может иметь серьезные глобальные последствия.
Перекрытие Ираном Ормузского пролива больше всего бьет по беднейшим и наиболее уязвимым странам мира. Гутерреш отметил, что все ухудшится, если "барабаны войны будут продолжать бить".