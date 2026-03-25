Такую информацию уже направили в ООН. Об этом сообщает агентство Reuters.

Что Иран сообщил ООН?

По данным агенствта Reuters, Министерство иностранных дел Ирана направило ноту о разблокировании Ормузского пролива для некоторых стран в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю Антониу Гутеррешу.

Согласно обнародованной информации, во вторник, 24 марта, соответствующий документ отдельно также получили члены Международной морской организации. Проход должен стать открытым прежде всего для союзников страны.

Невраждебные суда... могут – при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также полностью придерживаются объявленных правил безопасности и охраны – воспользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив по согласованию с компетентными иранскими органами,

– говорится в письме.

В вышеупомянутом документе указывается, что Иран "принял необходимые и пропорциональные меры, чтобы предотвратить использование Ормузского пролива агрессорами и их союзниками для ведения враждебных операций против Ирана".

Также в Иране уточнили, что на суда, оборудование и любые активы США или Израиля, а также других участников агрессии против Ирана на Ближнем Востоке подобное право на проход через Ормузский пролив не распространяется.

Какова ситуация в Ормузском проливе?