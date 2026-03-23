Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social за несколько часов до завершения предварительно установленного срока. Об этом пишет AP.

Что сказал Трамп об Ормузском проливе?

По словам Трампа, между США и Ираном состоялись "очень хорошие и продуктивные переговоры". Он выразил надежду, что диалог может привести к "полному и окончательному урегулированию" конфликта.

Американский лидер также сообщил, что переговоры будут продолжаться в течение всей недели. При этом деталей относительно новых сроков или условий он не уточнил.

Издание отмечает, что заявление президента Дональда Трампа о "продуктивных переговорах" с Ираном и перенос срока для страны по повторному открытию Ормузского пролива – это очередное изменение позиции лидера, который часто был противоречивым в своих целях.

Обратите внимание! Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, поэтому любые ограничения судоходства в этом регионе имеют значительное влияние на мировые рынки.

Однако, Иран опроверг любые заявления Трампа. Там отметили, что никаких переговоров с Америкой они не проводили. Кроме того, страна объявила, что Ормузский пролив открыт для судов, если они не являются "врагами" и согласуют меры безопасности с Тегераном.

