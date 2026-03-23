Відповідну заяву він зробив у своїй соцмережі Truth Social за кілька годин до завершення попередньо встановленого терміну. Про це пише AP.

Що сказав Трамп про Ормузьку протоку?

За словами Трампа, між США та Іраном відбулися "дуже хороші та продуктивні переговори". Він висловив сподівання, що діалог може привести до "повного і остаточного врегулювання" конфлікту.

Американський лідер також повідомив, що перемовини триватимуть упродовж усього тижня. При цьому деталей щодо нових строків або умов він не уточнив.

Видання наголошує, що заява президента Дональда Трампа про "продуктивні переговори" з Іраном та перенесення терміну для країни щодо повторного відкриття Ормузької протоки – це чергова зміна позиції лідера, який часто був суперечливим у своїх цілях.

Зверніть увагу! Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування нафти, тому будь-які обмеження судноплавства в цьому регіоні мають значний вплив на світові ринки.

Проте, Іран спростував будь-які заяви Трампа. Там наголосили, що жодних переговорів з Америкою вони не проводили. Крім того, країна оголосила, що Ормузька протока відкрита для суден, якщо вони не є "ворогами" і узгодять безпекові заходи з Тегераном.

