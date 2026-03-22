Атомний підводний човен Королівського флоту Великої Британії HMS Anson прибув до північної частини Аравійського моря. Про це пише Daily Mail.

Що відомо про субмарину, яка прибула до берегів Ірану?

За даними ЗМІ, субмарина вийшла з порту в австралійському Перті на початку березня та вже зайняла визначені позиції. Підводний човен озброєний крилатими ракетами Tomahawk, що дозволяє завдавати ударів на великій відстані. У разі ескалації конфлікту Велика Британія отримує можливість швидко реагувати на загрози, зокрема з боку Ірану.

За інформацією джерел, субмарина діє приховано і може залишатися на позиції протягом кількох тижнів. Її точне місцеперебування не розголошується, а зв'язок із командуванням підтримується через спеціальні канали.

Міністерство оборони Великої Британії не коментує розгортання, посилаючись на політику нерозголошення деталей операцій. Водночас повідомляється, що рішення про можливе застосування озброєння ухвалюватиметься керівництвом країни.

Нагадаємо, що розгортання HMS Anson відбувається на тлі зростання напруженості навколо Ірану та безпеки судноплавства в регіоні, зокрема в районі Ормузької протоки. Субмарина здатна автономно перебувати в морі до трьох місяців і має екіпаж із майже сотні осіб.

Яка ситуація в Ормузькій протоці?