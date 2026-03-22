Атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании HMS Anson прибыла в северную часть Аравийского моря. Об этом пишет Daily Mail.
Что известно о субмарине, которая прибыла к берегам Ирана?
По данным СМИ, субмарина вышла из порта в австралийском Перте в начале марта и уже заняла определенные позиции. Подводная лодка вооружена крылатыми ракетами Tomahawk, что позволяет наносить удары на большом расстоянии. В случае эскалации конфликта Великобритания получает возможность быстро реагировать на угрозы, в частности со стороны Ирана.
По информации источников, субмарина действует скрыто и может оставаться на позиции в течение нескольких недель. Ее точное местонахождение не разглашается, а связь с командованием поддерживается через специальные каналы.
Министерство обороны Великобритании не комментирует развертывание, ссылаясь на политику неразглашения деталей операций. В то же время сообщается, что решение о возможном применении вооружения будет приниматься руководством страны.
Напомним, что развертывание HMS Anson происходит на фоне роста напряженности вокруг Ирана и безопасности судоходства в регионе, в частности в районе Ормузского пролива. Субмарина способна автономно находиться в море до трех месяцев и имеет экипаж из почти сотни человек.
Какова ситуация в Ормузском проливе?
Напомним, Ормузский пролив – стратегический морской коридор между Ираном и Оманом, через который проходит около 20% мирового потребления нефти. Ежедневно им транспортируют более 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, и именно по этому маршруту страны OPEC, в частности Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт и Ирак, экспортируют энергоносители.
Иран пытается минировать Ормузский пролив, используя небольшие суда, что может ощутимо повлиять на глобальную энергетическую безопасность. Дональд Трамп заявил об уничтожении по меньшей мере десяти иранских судов, которые в Иране могли использовать для установки мин в проливе.
Накануне, Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить свои корабли в Ормузский пролив. Американский президент отметил, что США продолжат военные действия против Ирана, чтобы обеспечить открытость и безопасность пролива.