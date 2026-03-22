Хозяин Белого дома дал режиму аятолл 48 часов на его разблокировку. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

В чем заключается ультиматум Трампа?

Президент США угрожает нанести удар по различным электростанциям в Иране и уничтожить их. Атаки начнутся с самой большой из них.

Однако это произойдет только, если режим аятолл не откроет полностью Ормузский пролив. Трамп дал им 48 часов.

Также он заявил, что США стерли Иран с лица земли. В частности, уничтожили их руководство, флот и воздушные силы. По его словам, у них абсолютно нет обороны. Также политик заявил, что американские войска на недели опережают запланированные сроки.

Они (Иран, – 24 Канал) хотят заключить сделку. А я – нет,

– подчеркнул Трамп.