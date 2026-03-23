Деталі передає Clash Report. Там процитували заяву Ради з питань оборони Ірану.
Чи правда, що Іран замінує Перську затоку?
Принаймні, так пообіцяли в Тегерані.
В разі загрози іранським узбережжям або островам країна може встановити міни на ключових водних шляхах у Перській затоці, що може призвести до блокування всього регіону, а не лише Ормузької протоки. Іран попереджає, що, виходячи з минулого досвіду, знешкодження таких мін є надзвичайно складним завданням,
– пише Clash Report.
Перська затока та Ормузька протока на карті
Цікаво! Перську затоку також називають Арабською або Аравійською.
Таким чином, Іран розширює свій вплив не тільки на заблоковану Ормузьку протоку, а й далі. Від цих дій можуть постраждати сусідні країни – Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Тобто фактично всі країни Перської затоки, всі сусіди Ірану, які й так потерпають від агресії режиму аятол.
Що за острови є в Ірану?
Мова передусім про Харк або Харг – так званий нафтовий острів, через який іде майже весь експорт нафти з Ірану.
ЗМІ вже кілька тижнів пишуть про те, що США можуть захопити острів. Якщо це станеться, у Вашингтона не буде потреби в сухопутній операції в Ірані. Той, хто контролює Харк, фактично контролює Іран.
У Тегерані це розуміють і реагують відповідно – погрозами та ескалацією. Що змушує Америку тричі подумати і зважити, чи так уже потрібен їй Харк.
Окрім Харка, до складу Ірану входять острови Кешм (в Ормузькій протоці), Лаван, Сіррі, Кіш тощо.
Цікаво! Reuters також цитують заяву іранців. І звертають увагу, що плавучі міни можна випускати з узбережжя.
Важливо сказати, що в 1980-х під час ірано-іракської війни Іран перекрив мінами і Ормузьку протоку, і Перську затоку. Тоді, як твердять в Ірані, з ними не могли впоратися понад 100 тральщиків. CNN писали про цей економічний вимір війни ще до початку операції США "Епічна лють".
Що з Ормузькою протокою зараз?
Президент США Дональд Трамп погрожував атакувати іранські електростанції, якщо Ормузьку протоку не буде повністю відкрито протягом 48 годин. У відповідь Іран сказав, що протока відкрита для всіх, окрім ворогів.
Які наслідки перекриття Ормузької протоки?
Через Ормузьку протоку транспортують близько п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого природного газу. Ціна на нафту в світі та Україні вже злетіла. А отже, можуть і зрости ціни на їжу, бо фермерам потрібно паливо.
Голова Міжнародного енергетичного агентства заявив, що енергетичну кризу, спричинену війною в Ірані та блокадою Ормузької протоки, можна порівняти за масштабом з нафтовими шоками 1970-х і газовою кризою 2022 року разом узятими.