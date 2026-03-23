Детали передает Clash Report. Там процитировали заявление Совета по вопросам обороны Ирана.

Правда ли, что Иран заминирует Персидский залив?

По крайней мере, так пообещали в Тегеране.

В случае угрозы иранским побережьям или островам страна может установить мины на ключевых водных путях в Персидском заливе, что может привести к блокированию всего региона, а не только Ормузского пролива. Иран предупреждает, что, исходя из прошлого опыта, обезвреживание таких мин является чрезвычайно сложной задачей,

– пишет Clash Report.



Персидский залив и Ормузский пролив на карте / Фото depositphotos

Интересно! Персидский залив также называют Арабским или Аравийским.

Таким образом, Иран расширяет свое влияние не только на заблокированный Ормузский пролив, но и дальше. От этих действий могут пострадать соседние страны – Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). То есть фактически все страны Персидского залива, все соседи Ирана, которые и так страдают от агрессии режима аятолл.

Что за острова есть у Ирана?

Речь прежде всего о Харк или Харг – так называемый нефтяной остров, через который идет почти весь экспорт нефти из Ирана.

СМИ уже несколько недель пишут о том, что США могут захватить остров. Если это произойдет, у Вашингтона не будет потребности в сухопутной операции в Иране. Тот, кто контролирует Харк, фактически контролирует Иран.

В Тегеране это понимают и реагируют соответственно – угрозами и эскалацией. Что заставляет Америку трижды подумать и взвесить, так ли уж нужен ей Харк.

Кроме Харка, в состав Ирана входят острова Кешм (в Ормузском проливе), Лаван, Сирри, Киш и тому подобное.

Интересно! Reuters также цитируют заявление иранцев. И обращают внимание, что плавучие мины можно выпускать с побережья.

Важно сказать, что в 1980-х во время ирано-иракской войны Иран перекрыл минами и Ормузский пролив, и Персидский залив. Тогда, как утверждают в Иране, с ними не могли справиться более 100 тральщиков. CNN писали об этом экономическом измерении войны еще до начала операции США "Эпическая ярость".

Что с Ормузским проливом сейчас?

Президент США Дональд Трамп угрожал атаковать иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов. В ответ Иран сказал, что пролив открыт для всех, кроме врагов.

