Для кого Ормузский пролив открыт?

О том, какую позицию по судоходству установил Иран, говорится в сообщении Reuters.

Представитель Ирана в Международной морской организации Али Мусави отметил, что страна готова к сотрудничеству по мерам безопасности в Персидском заливе.

Если суда не являются "врагами Ирана" или не связаны с ними – они могут свободно пройти проливом, при единственном условии – согласования процессов безопасности с Тегераном.

Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными,
– сказал Мусави.

В то же время он добавил, что причина такого решения – действия Израиля и США.

Что известно о закрытии Ормузского пролива?

С начала марта, как ответ на военную операцию США и Израиля, Иран закрыл прохождение через Ормузский пролив. Из-за этого резко выросли цены на нефть и топливо. Ведь через пролив проходила пятая часть всех поставок нефтепродуктов. Для мировой экономики это риск, в частности потому, что блокада пути может оказаться длительной.

Так, накануне главы государств и правительств 7 стран выступили с совместным заявлением:

  • Германия;
  • Великобритания;
  • Франция;
  • Италия;
  • Нидерланды;
  • Япония;
  • Канада.

Государства фактически осудили закрытие Ормузского пролива Ираном. Однако выразили готовность помочь:

Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем обязательства стран, которые занимаются подготовительным планированием,
– говорится в заявлении.

В частности представители стран призвали Тегеран прекратить минирование акватории и ракетные удары, чтобы не препятствовать коммерческому судоходству. Также в заявлении отметили, что ограничение пролива является угрозой и международного мира и безопасности. Вспомнили и об ударах по нефтегазовым объектам и попросили временное приостановление (мораторий) на них.

Какие экономические последствия из-за ограничения судоходства по проливу?

  • Кризис на нефтяном рынке уже коснулся всего мира. В частности это касается цен на топливо в Украине. По состоянию на 22 марта за литр дизеля на одной из АЗС Киевщины просят почти 100 гривен.

  • Однако среди последствий также подорожание цен на продукты во многих странах. Причинами этого является стремительное подорожание энергоносителей и непостоянные поставки удобрений. Прогнозируемо, что наибольший дефицит из-за блокады может коснуться пшеницы и кукурузы.

  • В частности ситуация на Ближнем Востоке влияет на валютный рынок. Например, в Украине фиксируют регулярные колебания. Тарас Лесовой говорит, что наибольшее влияние на это имеет ситуация на Ближнем Востоке. Если же кризис на нефтяном рынке прекратится – ситуация станет более прогнозируемой и Украина сможет избежать непредсказуемости на валютном рынке в частности.